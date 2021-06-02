Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP idaresi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP idaresi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP idaresi arasında iş birliği protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen 2 milyon 655 bin 556 liralık 3 proje için iş birliği protokolü imzalandı.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen 2 milyon 655 bin 556 liralık 3 proje için iş birliği protokolü imzalandı.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamından, 20 çiftçinin 1'er dekar alanda yararlanacağı 1 adet seracılık kümeleme oluşturma projesi, 130 çiftçinin yararlanacağı 1 adet tarımsal altyapının geliştirilmesi ve sulama projesi ve 300 çiftçinin yararlanacağı 1 adet yenilikçi tarımsal yayım ve eğitim projesi olmak üzere toplamda 3 proje GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi.

2021 yılında uygulanmak üzere kabul edilen 2 milyon 655 bin 556 liralık 3 proje için Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ile GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Alagöz arasında işbirliği protokolü imzalandı. - BATMAN

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP idaresi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP idaresi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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