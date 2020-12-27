Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı
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Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı

27.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:41

Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı Batman'ın Sason ilçesinde köy ortamında doğal olarak beslenen hindiler, çiftçiler tarafından tanesi 200 liradan satışa çıkarıldı.

Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde köy ortamında doğal olarak beslenen hindiler, çiftçiler tarafından tanesi 200 liradan satışa çıkarıldı.

Sason ilçesine bağlı Topluca köyünde vatandaşlar, köy ortamında besledikleri hindileri, yılbaşı öncesinde satışa çıkardı. Köy ortamında beslediği hindileri tanesini 200 liradan satışa sunduğunu belirten hindi besicisi İbrahim Çelik, "Hindilerimi köy ortamında doğal yollarla besledim. Hiçbir katkılı yem ile ilaç da vermedim. Hindilerimi palamut, ceviz içi ve benzeri gıdalarla besledim. Tamamen doğal köy ortamında beslediğimiz hindilerden dişi olanları 200 liradan, erkek olanları 300 liradan satıyoruz" dedi.

Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı
Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı
Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı
Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı
Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı
Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı
Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı
Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı
Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ

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