Bastian Schweinsteiger'in Efsanevi Bayern Münih Kariyeri
Bayern Münih altyapısından yetişen ve 500 kez A takım forması giyen Bastian Schweinsteiger Alman ekibin formasıyla sekiz kez Bundesliga şampiyonluğu, 7 kez DFB Cup şampiyonluğu ve 2013 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
06.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:40
Bayern Münih altyapısından yetişen ve 500 kez A takım forması giyen Bastian Schweinsteiger Alman ekibin formasıyla sekiz kez Bundesliga şampiyonluğu, 7 kez DFB Cup şampiyonluğu ve 2013 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Kaynak: Dugout