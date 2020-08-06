Bastian Schweinsteiger'in Efsanevi Bayern Münih Kariyeri Bayern Münih altyapısından yetişen ve 500 kez A takım forması giyen Bastian Schweinsteiger Alman ekibin formasıyla sekiz kez Bundesliga şampiyonluğu, 7 kez DFB Cup şampiyonluğu ve 2013 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Bayern Münih altyapısından yetişen ve 500 kez A takım forması giyen Bastian Schweinsteiger Alman ekibin formasıyla sekiz kez Bundesliga şampiyonluğu, 7 kez DFB Cup şampiyonluğu ve 2013 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Kaynak: Dugout