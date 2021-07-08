Başpehlivan Turan Balaban, Kırkpınar'da ikizi İsmail için de mücadele edecek
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Başpehlivan Turan Balaban, Kırkpınar'da ikizi İsmail için de mücadele edecek

Başpehlivan Turan Balaban, Kırkpınar'da ikizi İsmail için de mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Spor

Başpehlivan Turan Balaban, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanında bu yıl güreşmeme kararı alan ikizi başpehlivan İsmail Balaban için de mücadele edeceğini belirtti.

Başpehlivan Turan Balaban, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanında bu yıl güreşmeme kararı alan ikizi başpehlivan İsmail Balaban için de mücadele edeceğini belirtti.

Turan Balaban, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Mimar Sinan Spor Salonu'nda hazırlanan kayıt platformuna gelerek PCR testini gösterdi, ardından kayıt yaptırdı. Turan Balaban, isteyen pehlivanlarla fotoğraf çektirdi.

Turan Balaban, AA muhabirine, organizasyona iyi hazırlandığını söyledi.

Kırkpınar hazırlıklarının geçen yılın aralık ayında başladığını belirten Turan Balaban, "Güzel bir şekilde hazırlandık. Mücadelemizi edeceğiz. Hakkımızda hayırlısı." diye konuştu.

Kendisi gibi başpehlivan olan ikizi İsmail Balaban'ın, katıldığı yarışma nedeniyle hazır olmadığı için bu yıl Kırkpınar'a katılamayacağını aktaran Turan Balaban, "Cumartesi günü nasip olursa ben er meydanına çıkacağım. Bizi sevenleri, destekleyenleri utandırmamak adına mücadelemizi vereceğiz. Hedefim, her zaman kürsünün bir basamağında olmak. Bunun için her zaman mücadelemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Turan Balaban, er meydanında ilk defa İsmail Balaban olmadan mücadele edecek olmanın burukluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce hep birlikte katılıyorduk. Yarışmadan dolayı maalesef bu yıl katılamıyor. Sevenleri de onun bu durumunu biliyorlar, anlayışla karşılıyorlar. Benim için de farklı olacak. İçim biraz buruk. İsmail'in er meydanında mücadelesini görmek, izlemek her zaman benim için gurur verici. Ama ben er meydanına çıkıp İsmail için de mücadele edeceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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