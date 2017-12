Basketbolda Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Heyecanı

Basketbolda 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşılaşacak Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe'nin başantrenör ve kaptanları bir araya geldi.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da katılımıyla Zeugma Mozaik Müzesinde gerçekleştirilen basın toplantısında Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu ve takım kaptanı Bahar Çağlar ile Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul ve takım kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen yer aldı.



Türkoğlu, "köprü" manasına gelen Zeugma'nın antik mirası önünde katılımcılara seslenirken, sporun da toplumlar, kültürler ve medeniyetler arasında köprü olduğunu söyledi.



Basketbolun en kıymetli organizasyonlarından birisinde bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Türkoğlu, "Basketbol tarihinde ilk defa Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesine ev sahipliği yapacak şehrimizde gerçekleşecek basketbol şölenini, Gaziantepli dostlarımızla birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.



Basketbola olan ilginin daha da artması ve Türkiye'nin her yerinde gençlerin bu sporla tanışmasını istediklerini belirten Türkoğlu, şunları kaydetti:



"Böylesine önemli finallerin farklı şehirlerde oynanmasının değeri her zaman büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen bu dev organizasyonun, adına yakışır bir heyecan ve coşku içerisinde geçeceğine eminin. Bu vesileyle bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."



Kalaycıoğlu ve Okul'un görüşleri



Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Kalaycıoğlu ise Fenerbahçe ile oynayacak olmalarından mutluluk duyduklarını belirtti.



Takımların tam olarak oturduğunda maçın ilgisi ve değerinin daha çok arttığını aktaran Kalaycıoğlu, "Böyle güzel bir şehri seçtikleri için de teşekkür ederim. Kadın basketbolunu bir yere getirmek için çabalıyoruz. Her iki takım da kupayı almaya geldi. Üst düzeyde bir mücadele olacak. Biz bundan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Başantrenörü Okul da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kendileri için her zaman çok önemli olduğunu söyledi.



Kupa mücadelesinin yılın sonunda olmasının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını dile getiren Okul, "Bizim de amacımız kazanmak. Rakip takıma başarılar diliyorum. İyi olan kazansın." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın da sergilendiği toplantıda, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, federasyon başkanı Türkoğlu'na çiçek verdi.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile play-off finalisti Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.