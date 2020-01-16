Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu ikinci hafta maçında İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna ekibine deplasmanda 83-72 yenildi.
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu ikinci hafta maçında İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna ekibine deplasmanda 83-72 yenildi.
Karşılaşmaya iyi başlayan İtalya temsilcisi ilk periyodu 20-14 üstün geçerken, soyunma odasına da 47-33 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 59-52 önde tamamlayan Segafredo Virtus Bologna, müsabakadan 83-72 galip ayrıldı.
Darüşşafaka Tekfen grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Segafredo Virtus Bologna ise ilk galibiyetini elde etti.