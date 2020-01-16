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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu ikinci hafta maçında İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna ekibine deplasmanda 83-72 yenildi.

16.01.2020 01:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 01:04
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Darüşşafaka Tekfen Takımı, ULEB Kupası son 16 turu E Grubu ikinci hafta maçında 'nın Segafredo Virtus ekibine deplasmanda 83-72 yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan İtalya temsilcisi ilk periyodu 20-14 üstün geçerken, soyunma odasına da 47-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 59-52 önde tamamlayan Segafredo Virtus Bologna, müsabakadan 83-72 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Segafredo Virtus Bologna ise ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA
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