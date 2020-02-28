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Basketbol: Toplu sonuç

Basketbolda Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 20. haftası oynanan tek maçla başladı.

28.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:38
Basketbol: Toplu sonuç

Basketbolda Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 20. haftası oynanan tek maçla başladı.

Basketbol 1. Ligi'nin 21'inci haftasında ise 2 maç yapıldı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 51-103

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bornova Belediyespor-Mamak Belediyespor: 90-68

Merkezefendi Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 69-60

Kaynak: AA

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