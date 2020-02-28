Basketbol: Toplu sonuç
Basketbolda Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 20. haftası oynanan tek maçla başladı.
Basketbolda Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 20. haftası oynanan tek maçla başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21'inci haftasında ise 2 maç yapıldı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 51-103
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bornova Belediyespor-Mamak Belediyespor: 90-68
Merkezefendi Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 69-60
Kaynak: AA