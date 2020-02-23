Basketbol: Toplu sonuç
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta maçıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta müsabakaları tamamlandı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta maçıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta müsabakaları tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 76-63
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-1881 Düzce Belediyespor: 75-65
Petkimspor-Konyaspor: 75-57
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-Bosna 34: 81-77
BOTAŞ Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor: 70-75
1881 Düzce Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim: 73-51