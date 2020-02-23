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Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta maçıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta müsabakaları tamamlandı.

23.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:08
Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'ne 19. hafta maçıyla devam edilirken, Basketbol 1. Ligi'nde 20 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta müsabakaları tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 76-63

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-1881 Düzce Belediyespor: 75-65

Petkimspor-Konyaspor: 75-57

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-Bosna 34: 81-77

BOTAŞ Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor: 70-75

1881 Düzce Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim: 73-51

Kaynak: AA
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