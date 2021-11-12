Basketbol maçında korkunç anlar! Rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi - Haberler
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Basketbol maçında korkunç anlar! Rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde okullar arası basketbol maçında korkunç bir olay gerçekleşti. Bir pozisyon sırasında yere düşen genç kız, kenardaki annesinin "Ona vurmalısın" sözünü dinleyerek rakibine yumruk attı. Beyin sarsıntısı geçiren kız, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okullar arası maçta korku dolu anlar yaşadı. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği anlarda genç bir kız arkadaşından gelen topu potaya gönderdi. Tam da bu sırada kendisini engellemek isteyen rakip takımın oyuncusunun müdahalesi sonucu yere yığıldı.

"ONA VURMALISIN" DİYE BAĞIRDI

Sahada mücadele devam ederken, çocukların aileleri de destek vermeye gelmişti. Ancak bir anne, centilmenliği teşvik edeceği yerde şiddeti teşvik ederek "Ona vurmalısın" diye bağırdı. Annesinin sözünü dinleyen genç kız da rakibini tek hamlede yere serdi.

HASTANELİK OLDU

Yediği yumrukla neye uğradığını şaşıran rakip takımın oyuncusu bir daha yerden kalkamadı ve saha içerisine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tüm bu yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Olayın ardından videodaki anneye tepki yağdı.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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