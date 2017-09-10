Basketbol: Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Turnuvası
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer HalisdemirHakemler: Halil Baldemir, Ersan Ergüler, Mehmet ŞahinMuratbey Uşak: Solomon 7, Hamilton 6, Mutlu Akpınar 2, Dorsey 11, Mutlu Demir 1, Tayfun Erülkü 12, Murat Kozan 2, Markota 8, Miles 2, Miller 16, Süleyman YavaşDemir İnşaat Büyükçekmece: Wright...
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Halil Baldemir, Ersan Ergüler, Mehmet Şahin
Muratbey Uşak: Solomon 7, Hamilton 6, Mutlu Akpınar 2, Dorsey 11, Mutlu Demir 1, Tayfun Erülkü 12, Murat Kozan 2, Markota 8, Miles 2, Miller 16, Süleyman Yavaş
Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright 10, Oğulcan Baykan 2, Kairys 7, Simpson 10, Burak Can Yıldızlı 2, Melih Yıldız 5, Walker 17, Burak Selen 1, Stojanovski 6, Moldoveanu 13, Merthan Mutlu 3
1. Periyot: 23-22
Devre: 42-32
3. Periyot: 59-61
Beş faulle çıkan: 36.26 Solomon (Muratbey Uşak)
Uşak Belediyesi Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Muratbey Uşak'ı 76-67 yendi.
Geliri şehit ailelerine bağışlanacak turnuva kapsamında yarın saat 18.00'de Demir İnşaat Büyükçekmece ile Banvit karşılaşacak.