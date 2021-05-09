Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi üçüncülük maçı
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi üçüncülük maçı

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi üçüncülük maçı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Salon: NagornyHakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya), Yener Yılmaz (Türkiye)Casademont Zaragoza: Brussino 10, Ennis 24, San Miguel 6, Harris 10, Wiley 10, Barreiro 16, Benzing 4, Sulaimon 5, Hlinason 4, GarciaSIG Strasbourg: Colson 22, Bohacik 17, Maille 3, Morin 8,...

Salon: Nagorny

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya), Yener Yılmaz (Türkiye)

Casademont Zaragoza: Brussino 10, Ennis 24, San Miguel 6, Harris 10, Wiley 10, Barreiro 16, Benzing 4, Sulaimon 5, Hlinason 4, Garcia

SIG Strasbourg: Colson 22, Bohacik 17, Maille 3, Morin 8, Wainright 7, Cavaliere 3, Lansdowne 12, Udanoh 5, Tchicamboud

1. periyot: 20-16

Devre: 44-37

3. periyot: 67-55

5 faulle çıkan: 33.26 Wainright (SIG Strasbourg)

Rusya'nın Nizhny Novogorod kentindeki FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finali üçüncülük maçında Fransız temsilcisi SIG Strasbourg'u 89-77 mağlup eden İspanyol Casademont Zaragoza, üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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