Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Salon: AntakyaHakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Goran Stojancevic (Bosna Hersek)Hatayspor: Wiley 22, Gorini 2, Büşra Akbaş 5, Ayşegül Günay 4, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 20, Brown 11, Elif Emirtekin 6, Gökçe Doğan 2Polkowice: Ziemborska, Fitzgerald...
Salon: Antakya
Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya ), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Goran Stojancevic (Bosna Hersek)
Hatayspor : Wiley 22, Gorini 2, Büşra Akbaş 5, Ayşegül Günay 4, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 20, Brown 11, Elif Emirtekin 6, Gökçe Doğan 2
Polkowice: Ziemborska, Fitzgerald 22, Jeziorna 3, Gajda 9, Puter, Grabska 8, Mavunga 15, Spanou 21, Cado 8, Telenga 8
1. Periyot: 20-21
Devre: 41-52
3. Periyot: 54-65
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda Hatayspor, sahasında Polonya'nın Polkowice takımına 94-72 yenildi.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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