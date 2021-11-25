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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: AntakyaHakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Goran Stojancevic (Bosna Hersek)Hatayspor: Wiley 22, Gorini 2, Büşra Akbaş 5, Ayşegül Günay 4, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 20, Brown 11, Elif Emirtekin 6, Gökçe Doğan 2Polkowice: Ziemborska, Fitzgerald...

Salon: Antakya

Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya ), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Goran Stojancevic (Bosna Hersek)

Hatayspor : Wiley 22, Gorini 2, Büşra Akbaş 5, Ayşegül Günay 4, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 20, Brown 11, Elif Emirtekin 6, Gökçe Doğan 2

Polkowice: Ziemborska, Fitzgerald 22, Jeziorna 3, Gajda 9, Puter, Grabska 8, Mavunga 15, Spanou 21, Cado 8, Telenga 8

1. Periyot: 20-21

Devre: 41-52

3. Periyot: 54-65

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda Hatayspor, sahasında Polonya'nın Polkowice takımına 94-72 yenildi.

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri

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