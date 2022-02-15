Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası - Haberler
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Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası

AA, Fırat Özdemir - Spor
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Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası

Salon: Karataş ŞahinbeyHakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım ÇetinGaziantep Basketbol: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle...

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Gaziantep Basketbol: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle (5)

Galatasaray Nef: Ndour (2), Eray Aydoğan (3), Okben Ulubay (3), Blackshear (13), Purcell (12), Bost (20), Sadık Emir Kabaca (4), Rıdvan Öncel (11), Ege Arar (4), Kravish (5)

1. periyot: 14-19

Devre: 31-36

3. periyot: 49 - 54

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 62-77 mağlup eden Galatasaray Nef yarı finale yükseldi.

Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası

Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası

Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası

Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası

AA / Fırat Özdemir - Spor

Fatih Arslanoğlu, Erşan Kartal, İsmail Cem, basketbol, Spor, Haberler

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