Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası
Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası'nda Türkiye, üçüncü maçında Sırbistan'ı 88-60 yendi.
Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası'nda Türkiye, üçüncü maçında Sırbistan'ı 88-60 yendi.
24. Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'na dördüncü gün maçlarıyla devam edildi.
Caferağa Spor Salonu'nda yapılan müsabakada Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
Ümit Milli Takım, ilk yarısını 52-23 üstün tamamladığı karşılaşmada Sırbistan'ı 88-60 yenerek turnuvada 3'te 3 yaptı.
Organizasyondaki diğer karşılaşmada ise Fransa, Ukrayna'yı 75-63 mağlup etti.
Turnuva, yarın yapılacak Türkiye-Fransa ve Yunanistan-Sırbistan maçlarıyla tamamlanacak.
Kaynak: AA
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