Başkent'te Mevlit Kandili Coşkusu

- Hacı Bayram Camisi ve avlusundan görüntüler

Hacı Bayram-ı Veli'yi ziyaret detayları

Camiye giren cemaat

Cemaatın namaz kılması

Namaz kılan çocuklar

Dua edilmesi

Kur'an-ı Kerim okuyanlar

Okunan mevlidi dinleyen cemaat detaylar

Cami avlusundaki vatandaşlardan görüntüler

Çocuklara şeker ikram eden bir vatandaş

Dua edenlerden detaylar ANKARA - Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ulus'taki Hacı Bayram-ı Veli Camisinde program düzenlendi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.