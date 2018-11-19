Başkent'te Mevlit Kandili Coşkusu
- Hacı Bayram Camisi ve avlusundan görüntüler Hacı Bayram-ı Veli'yi ziyaret detayları Camiye giren cemaat Cemaatın namaz kılması Namaz kılan çocuklar Dua edilmesi Kur'an-ı Kerim okuyanlar Okunan mevlidi dinleyen cemaat detaylar Cami avlusundaki vatandaşlardan görüntüler Çocuklara şeker ikram...
- Hacı Bayram Camisi ve avlusundan görüntüler
Hacı Bayram-ı Veli'yi ziyaret detayları
Camiye giren cemaat
Cemaatın namaz kılması
Namaz kılan çocuklar
Dua edilmesi
Kur'an-ı Kerim okuyanlar
Okunan mevlidi dinleyen cemaat detaylar
Cami avlusundaki vatandaşlardan görüntüler
Çocuklara şeker ikram eden bir vatandaş
Dua edenlerden detaylar ANKARA - Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ulus'taki Hacı Bayram-ı Veli Camisinde program düzenlendi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.