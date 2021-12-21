Başkent EDAŞ Batı Karadeniz'de kesintisiz elektrik için sahada

Başkent EDAŞ, dün gece etkili olmaya başlayan ve yüksek kesimlerdeki elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olan kar yağışından tüketicilerin etkilenmemesi için sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, kar ve buz yükü nedeniyle meydana gelen iletken kopuğu ve direk yıkılmaları insansız hava araçlarıyla tespit ediliyor.

Başkent EDAŞ ekiplerince, Lojistik Hizmet Merkezleri'nde afete karşı hazır tutulan malzemelerle arızalar gideriliyor.

Elektrik dağıtım hatlarının geçtiği ve kar kalınlığının 50-60 santimetreye kadar ulaştığı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kesintisiz elektrik için mücadele veren Başkent EDAŞ, bu noktalardaki hızlı müdahaleleriyle şehir merkezlerinin yağıştan etkilenmemesi için çalışmaya devam ediyor.

Mevcut hatların ve yeni yatırımlarla devreye alınan yer altı ve havai hat şebekelerinin yıl boyunca bakımdan geçtiği belirtilen açıklamada, Başkent EDAŞ'ın kışın tüm zorlu koşullarına rağmen kaliteli ve kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği kaydedildi.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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