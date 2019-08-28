Başkanlık Kupasında şampiyon Alikahya

28.08.2019 11:20

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği başkanlık kupası, şampiyon olan Alikahyaspor takımı kupasını törenle aldı.



İzmit Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilk kez düzenlediği başkanlık kupasının sahibini bulduğu 12 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada final maçı Cephanelikspor Tesisleri'nde Alikahyaspor ile Başaranspor arasında oynandı. Nefes kesen maçı Alikahyaspor 2-0 kazanarak İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nın sahibi oldu. Diğer yandan üçüncülük maçında ise Bekirderespor ile Gültepespor karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçta penaltılar sonucunda Gültepespor kazanarak üçüncü oldu. Bekirderespor ise dördüncü oldu.



Cephanelikspor Tesislerinde gerçekleşen kupa törenine İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın, İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan Gönen, Saha Komiserleri Dernek Başkanı Süleyman Karadaş katıldı. Şampiyon takım olan Alikahyaspor'a başkanlık kupasını İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın takdim etti.



Kupa töreninde ilk olarak konuşan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, "Turnuvaya katılan bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Sezon öncesi hazırlık anlamında gerçekleşen bu turnuvadan dolayı İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekiplerine ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyorum. İnşallah bu turnuva her sene düzenlenir" dedi.



Ardından konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, "30 Ağustos Zafer Bayramı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve demokrasi adına yaktığı meşaledir. Bize gösterdiği yoldur. Bu sebeple 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen turnuvamıza katılan tüm takımları tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA