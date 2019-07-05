Başkan Uztürk'ten Osman Çakmak'a teşekkür mesajı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, kariyerini noktalayan Osman Çakmak'a, ampute futbola hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Uztürk, 10 yıllık ampute futbol kariyerini sonlandıran milli oyuncu Osman Çakmak için teşekkür mesajı yayımladı.

Uztürk, teşekkür mesajında, "Milli takım formasını her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan, ay-yıldızlı forma altında birçok başarı yaşayan, gollerini gururla tarihimize kazıyan Ampute Futbol Milli Takımı'mızın kaptanı Osman Çakmak ortaya koyduğu emek, elde ettiği başarılar ve duruşuyla tüm sporcularımıza örnek olacaktır. Milli futbolcumuza bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için şahsım ve federasyonumuz adına en derin teşekkürlerimi iletirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA