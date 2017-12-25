Başkan Uyan Marmaraereğlisi Belediye Spor U19 Ağırladı

Tekirdağ U19 B Grubunda şampiyonluğunu ilan eden Marmaraereğlisi Belediye Spor U19 Futbol takımı, Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ı makamında ziyaret etti.



Şampiyonluk sevinçlerini Başkan Uyan ile paylaşan genç futbolcuları, "Şampiyonluk kupasını bize büyük desteği olan Belediye Başkanımıza takdim etmek istedik. Bu başarımızda bize inanan Büyük Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü'nün daha profesyonel bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Tüm sporlarda öncelikli olan centilmenliktir. U19 Genç takımımızın 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlaması bizi çok mutlu etti. U19 Futbol takımımızın bu başarısı gelecek için bizlere umut verdi ve doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bu gençlerimizin ileri ki yıllarda üst liglerde oynama başarısını göstereceğine gelecekte önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Amacımız sporun her alanında başarılı adımlar atmak. Bu konuda öncelikle altyapının sağlam olmasını istiyoruz ve güzel çalışmalar yürütüyoruz. Ben öncelikle başarı gösteren U19 takımımızdaki tüm oyuncuları, antrenörlerini kutluyorum. Bu başarıda en büyük etken sizlerden önce sizlere emek veren antrenörlerinizindir. Çünkü futbol, basketbol ve judo gibi farklı branşlarda ilçemiz Marmaraereğlisi çocuklarına ve gençlerine emek veriyorlar, onları kötü alışkanlıklardan koruyarak çalışmaya, disipline ve spor ahlakına sizleri kavuşturuyorlar. Benim nazarımda onlar çok kutsal görevi yerine getiriyorlar. Geldiğimiz bu zamanda geçmişte yaptıkları özverili çalışmalar sayesinde onlar sporcu ararken şimdi sporcular onları arıyor "ben spor yapmak istiyorum" diyorlar.Bu bizler için gurur vericidir. Bu kapsamda tüm eğitmenlerime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ