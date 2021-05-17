Başkan Sözen, güreş takımıyla bir araya geldi
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Başkan Sözen, güreş takımıyla bir araya geldi

Başkan Sözen, güreş takımıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 23 Mayıs'ta yapılacak olan Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri ile tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne hazırlık amacıyla kamp yapan Manavgat Belediyesi'nin güreş takımına moral vermek için takımla bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 23 Mayıs'ta yapılacak olan Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri ile tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne hazırlık amacıyla kamp yapan Manavgat Belediyesi'nin güreş takımına moral vermek için takımla bir araya geldi.

Manavgat Belediyesi'nin 23 Mayısta Kumluca'da yapılacak olan güreşlere, Başpehlivanlar Fatih Atlı ile Serhat Gökmen, başaltı klasmanında Serhat Elvan, Yücel Yazıcı, Kemal Şahin'in yanı sıra minik, küçük orta, deste ve büyük orta boylarında katılım sağlayacağı belirtildi. Pehlivanlar, müsabakalardan kupa ve madalyalarla döneceklerini belirtti.

"Başarıları için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz"

Sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, " Kumluca ve tarihi Kırkpınar güreşlerinde mücadele edecek olan güreş takımımızla bir araya gelerek hem bayramlaştık hem müsabakalar hakkında sohbet ettik. Sporcularımızın başarı ile Manavgat'ımıza döneceğine inancım tam. Müsabakalarda takımımızın tüm pehlivanlara başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarısı için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Başkan Sözen, güreş takımıyla bir araya geldi
Başkan Sözen, güreş takımıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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