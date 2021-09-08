Başkan Saygılı: "Kırıkkale'ye spor kompleksi yapılacak"
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Başkan Saygılı: "Kırıkkale'ye spor kompleksi yapılacak"

Başkan Saygılı: 'Kırıkkale'ye spor kompleksi yapılacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor kulüp yönetimi ve futbolcularıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yakın bir süreçte spor kompleksinin yapılacağını ifade ederek, "Kulüp binamız, Türk Metal Sendikası tarafından Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) arazisine yapılacak.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor kulüp yönetimi ve futbolcularıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yakın bir süreçte spor kompleksinin yapılacağını ifade ederek, "Kulüp binamız, Türk Metal Sendikası tarafından Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) arazisine yapılacak. Bir haftaya kadar da sözleşmesinin de imzalanması planlanıyor" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, konferans salonunda Kırıkkale Büyük Anadoluspor kulüp yönetimi, futbolcular ve altyapı takımıyla bir araya geldi. Saygılı, Kırıkkale BA'nın büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu söyledi.

"Takımımız daha iyi yerlere gelecek"

Kırıkkalespor'un büyük bir aile olduğunu ifade eden Saygılı, "Kırıkkalespor çok büyük bir aile. Kırıkkalespor deyince taraftar kitlesi olan büyük bir takım. Eski günlerimize kavuşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah da şu anda çıkmış olduğumuz yolda iyi bir yerdeyiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 3. Ligdeyiz ve hedefimiz de daha üst ligler. Kırıkkalespor'un daha iyi bir yere gelebilmesi için herkes büyük bir emek harcıyor. Takımdan da bu sene beklentimiz çok yüksek. Şehir tamamıyla sizin arkanızda bundan emin olun. Bizler de sonuna kadar sizin yanınızdayız. Hep beraber inşallah layık olduğumuz yere gelmek için çalışacağız. İnşallah kulübümüzün alt yapısı bu sene daha güçlü olur" dedi.

"Hoşumuza giden bir skor oldu"

Kırıkkale'ye spor kompleksinin de yapılacağını belirten Saygılı, "Kısmet olursa güzel bir spor kompleksine kısa zamanda sahip olacağız. Kulüp binamız, Türk Metal Sendikası tarafından Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) arazisine yapılacak. Bir haftaya kadar sözleşmesinin de imzalanması planlanıyor. Kompleks içerisinde altyapı takımı da olacak. Sezonun ilk karşılaşmasını yaptınız. Aldığınız 3-1'lik skor da hepimizin hoşuna gitti. Teknik heyeti ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah başarılarınızın da devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Program sonunda Kulüp Başkanı Veli Uca tarafından Başkan Saygılı'ya forma ve 71 No'lu kombine bilet hediye edildi. - KIRIKKALE

Başkan Saygılı: 'Kırıkkale'ye spor kompleksi yapılacak'
Başkan Saygılı: 'Kırıkkale'ye spor kompleksi yapılacak'
Başkan Saygılı: 'Kırıkkale'ye spor kompleksi yapılacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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