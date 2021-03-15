Başkan Sarı: "Amasyaspor'u 3. lige çıkaracağız"
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Başkan Sarı: "Amasyaspor'u 3. lige çıkaracağız"

15.03.2021 21:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:50
Başkan Sarı:

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasyaspor'un yeni oluşturulacak yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bu yıl 3. lige çıkması için gayret göstereceklerini belirtti.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasyaspor'un yeni oluşturulacak yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bu yıl 3. lige çıkması için gayret göstereceklerini belirtti.

Düzenlediği basın toplantısında takıma emeği geçen Metin Genç ve yönetimine teşekkür eden Başkan Sarı, "Önümüzde çok kısa zaman var. Yarından itibaren yeni bir hocayla, yeni bir yönetimle ve Amasya halkıyla bütünleşerek şampiyonluğa kilitleneceğiz" dedi.

Herkesin kenetlenip destek olursa başarının geleceğine inandığını vurgulayan Sarı, "İki takımı şampiyon yapan bir hoca ile anlaşmak üzereyiz. Yeni hocamızla takımımız hazırlıklara başlayacak ve özlenen profesyonel lige takımımız inşallah bu sene kavuşacak. Bu şehrin belediye başkanı olarak taşın altına elimi koydum. Bizde şehrimizle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde el birliği ile takımımızı sezon sonunda mutlu sona ulaştıracağız" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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