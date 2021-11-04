Başkan Öztürk, pazar yeri inşaatında incelemelerde bulundu

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yapımı devam eden yöresel halk pazarı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Öztürk, incelemelerin ardından gazetecilere, Taşova'ya modern bir pazar yeri kazandıracaklarını söyledi.

Anadolu'da tarihten beri var olan pazar yeri kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Öztürk, "Yeni pazar yerimiz 3 bin 420 metrekare, son model çelik konstrüksiyon ve panel çatıları ile köylümüzün ürününü rahat şekilde tezgaha koyarak satabileceği, ilçemiz ve dışından gelenlerin rahat şekilde alışveriş yapabileceği derli toplu güzel bir pazar yeri olacak. Önümüzde 3 ay gibi bir süre var. Yaptığımız görüşmeler sonucu bir aksilik olmadığı sürece çevre düzenlemesi ile yıl sonunda hizmete sunmayı düşünüyoruz." dedi.

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