Başkan Özlü ilk 500 sanayi kuruluşu içine giren firmaya ziyaret etti
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Başkan Özlü ilk 500 sanayi kuruluşu içine giren firmaya ziyaret etti

Başkan Özlü ilk 500 sanayi kuruluşu içine giren firmaya ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türkiye'de ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Aycan Entegre Gıda'yı ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türkiye'de ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Aycan Entegre Gıda'yı ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Aycan Entegre Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aycan ve şirket çalışanlarını ziyaret etti. Özlü, İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen ilk 500 firma arasına giren Aycan Entegre Gıda sahiplerini tebrik etti.

Özlü "Fındık, Düzce ve bölgesi için önemli bir ürün. Ürünü en iyi şekilde işleyerek yurt içi ve dışına ihraç etmek gerekiyor. Bunu Aycan Entegre Gıda en iyi şekilde yapıyor. Kendileri yeni bir oluşum olmasına rağmen kısa sürede ilk 500 firma arasına girerek bizleri gururlandırdı. Ayrıca şirketin Düzce'de olması da ilimizin avantajı. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE

Başkan Özlü ilk 500 sanayi kuruluşu içine giren firmaya ziyaret etti
Başkan Özlü ilk 500 sanayi kuruluşu içine giren firmaya ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Özlü ilk 500 sanayi kuruluşu içine giren firmaya ziyaret etti - Haberler Ekonomi
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