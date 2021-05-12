Mehmet Sepil: "Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Sepil: "Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak"

Mehmet Sepil: 'Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek olan Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili çeşitli spekülasyonların olacağını söyleyerek, "Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak; hassasiyetimiz ise lige ve tüm rakiplerimize duyduğumuz saygımızdır" dedi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek olan Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili çeşitli spekülasyonların olacağını söyleyerek, "Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak; hassasiyetimiz ise lige ve tüm rakiplerimize duyduğumuz saygımızdır" dedi.

Süper Lig'in son haftasında şampiyonu belirleyecek maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, "Göztepe Spor Kulübü olarak biz, her karşılaşmaya lig ve rakip fark etmeksizin aynı amaç ve hassasiyetle çıkarız. Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak; hassasiyetimiz ise lige ve tüm rakiplerimize duyduğumuz saygımızdır. Göztepe olarak bu duruşumuzu daha önceki yıllarda hiç bozmadık, bundan sonra da hiç bozmayacağız" dedi.

Devletin koyduğu tüm pandemi kurallarına hassasiyetle uyduklarını da söyleyen Başkan Sepil, "Biz ilk günden itibaren Covid-19 tedbirlerine uyarak hiçbir maçımızda TFF'nin bize tanıdığı limitlerin üstünde seyirci almadık. Her durum ve şart altında insan sağlığının tüm skorlardan, tüm galibiyetlerden ve tüm şampiyonluklardan daha değerli olduğunu da unutmadık. Bu konuda farklı zaman ve statlarda farklı uygulamalar ile karşılaşsak bile bu son maçımızda da bu duruşumuzu değiştirmeyeceğiz" diyerek Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçta kurallara uyacaklarını söyledi.

Maç gününe kadar çeşitli spekülasyonların olacağını ifade eden Sepil, "Her gün yeni bir gündem oluşturulmaya çalışılacak. Biz Göztepe camiası olarak; yönetim, teknik heyet, oyuncu ve taraftar olarak bu tür söylemlere kulaklarımızı tamamen tıkamış durumdayız. Sezonun son haftasında oynayacağımız maçımızın, ligin kaderine olacak etkisini göz önünde bulundurarak, maç organizasyonu içerisindeki tüm paydaş ve sorumluların aynı hassasiyette olmasını beklediğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildirmek isteriz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı'na döndü
'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı'na döndü
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler
Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar
Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Ali Tandoğan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mehmet Sepil: "Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:42:41. #1.15#

title