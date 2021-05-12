Mehmet Sepil: "Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek olan Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili çeşitli spekülasyonların olacağını söyleyerek, "Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak; hassasiyetimiz ise lige ve tüm rakiplerimize duyduğumuz saygımızdır" dedi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek olan Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili çeşitli spekülasyonların olacağını söyleyerek, "Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak; hassasiyetimiz ise lige ve tüm rakiplerimize duyduğumuz saygımızdır" dedi.

Süper Lig'in son haftasında şampiyonu belirleyecek maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, "Göztepe Spor Kulübü olarak biz, her karşılaşmaya lig ve rakip fark etmeksizin aynı amaç ve hassasiyetle çıkarız. Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak; hassasiyetimiz ise lige ve tüm rakiplerimize duyduğumuz saygımızdır. Göztepe olarak bu duruşumuzu daha önceki yıllarda hiç bozmadık, bundan sonra da hiç bozmayacağız" dedi.

Devletin koyduğu tüm pandemi kurallarına hassasiyetle uyduklarını da söyleyen Başkan Sepil, "Biz ilk günden itibaren Covid-19 tedbirlerine uyarak hiçbir maçımızda TFF'nin bize tanıdığı limitlerin üstünde seyirci almadık. Her durum ve şart altında insan sağlığının tüm skorlardan, tüm galibiyetlerden ve tüm şampiyonluklardan daha değerli olduğunu da unutmadık. Bu konuda farklı zaman ve statlarda farklı uygulamalar ile karşılaşsak bile bu son maçımızda da bu duruşumuzu değiştirmeyeceğiz" diyerek Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçta kurallara uyacaklarını söyledi.

Maç gününe kadar çeşitli spekülasyonların olacağını ifade eden Sepil, "Her gün yeni bir gündem oluşturulmaya çalışılacak. Biz Göztepe camiası olarak; yönetim, teknik heyet, oyuncu ve taraftar olarak bu tür söylemlere kulaklarımızı tamamen tıkamış durumdayız. Sezonun son haftasında oynayacağımız maçımızın, ligin kaderine olacak etkisini göz önünde bulundurarak, maç organizasyonu içerisindeki tüm paydaş ve sorumluların aynı hassasiyette olmasını beklediğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildirmek isteriz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı