Haberler » Spor » Başkan Kibar'dan Fatsa Beleidyspor'a moral - Spor

Başkan Kibar'dan Fatsa Beleidyspor'a moral

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor'a Fethiye maçı öncesi moral verdi.

06.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:11
Başkan Kibar'dan Fatsa Beleidyspor'a moral

Belediye Başkanı Kibar, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor'a maçı öncesi moral verdi.


Fatsa Belediyespor, ilk yarının bitimine iki hafta kala liderlik yarışı veren Fethiye deplasmanına konuk olacak. Bu zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertli kulübü Fatsa Belediye Başkanı Kibar ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcular ile sohbet eden Kibar, Fatsa Belediyespor'a 16'ncı haftada gideceği Fethiye deplasmanın için başarılar diledi. - ORDU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler