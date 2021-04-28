Başkan Keleş'e plaket takdimi
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Başkan Keleş'e plaket takdimi

Başkan Keleş'e plaket takdimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Birlik Kooperatifi (Erbirlik) Başkanı Seçkin Turhan'dan Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'e plaket takdim etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Birlik Kooperatifi (Erbirlik) Başkanı Seçkin Turhan'dan Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'e plaket takdim etti.

Geçtiğimiz haftalarda Seçimli Olağan Genel kurul yaparak tekrar göreve seçilen Kooperatif Başkanı Seçkin Turhan, Kooperatif Kurul Üyeleri Selami Hasanoğlu ve Elvan Karadeniz ile birlikte Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Ereğli gündemi ve ekonomi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Erbirlik Kooperatifi Başkanı Seçkin Turhan Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'e Nakliye Sektörüne göstermiş olduğu çaba ve gayretlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Arslan Keleş, Seçkin Turhan'a görevinde başarılar dileyerek teşekkür etti. - ZONGULDAK

Başkan Keleş'e plaket takdimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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