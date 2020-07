Başkan Kaya, akülü engelli araçlarını teslim etti İncirliova Belediyesi'nin engelli bireylere desteği artarak devam ediyor.

İncirliova Belediyesi'nin engelli bireylere desteği artarak devam ediyor. Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın temasları sonucu yurtdışında yaşayan İncirliovalı hayırsever Ertuğrul Koyuncu tarafından bağışlanan akülü engelli araçları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Akülü araçlar Gerenkova Mahallesi'nden Orhan Zengin, Cumhuriyet Mahallesi'nden Hakkı Uğurlu ile Mehmet Kıvılcım'a dağıtıldı. Hayatlarını kolaylaştıracak akülü araçlarına kavuşan engelli bireyler büyük mutluluk yaşadı.

"Köprü olmaya hazırız"

Her fırsatta engelli bireyleri evlerinde ziyaret eden ve onlarla yakıdan ilgilenen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olan Ertuğrul Koyuncu'ya ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İncirliova Belediyesi olarak her zaman hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız arasında köprü olmaya hazırız. Birlikten kuvvet doğduğunu, yardımlaştıkça, birbirimize destek oldukça aşamayacağımız bir engelin olmadığını düşünüyorum. Engelli vatandaşlarımıza karşı "hassas olmanın ötesinde bilinçli olma" çabası içerisindeyiz. Sosyal Belediyeciliğin bir gereği olarak özellikle engelli vatandaşlarımızın her türlü sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. İncirliovamızda yaşayan 52 bin vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu için çalışıyor, dertlerine derman olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akülü sandalyelere kavuşan vatandaşlar desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile hayırsever Ertuğrul Koyuncu'ya teşekkür etti. - AYDIN

