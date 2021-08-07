Başkan Işık: "Futbolcularımıza güvenimiz tam"
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Başkan Işık: "Futbolcularımıza güvenimiz tam"

Başkan Işık: 'Futbolcularımıza güvenimiz tam'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar kampı öncesinde Belediye Kütahyaspor'un antrenmanını Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Murat Arık ile birlikte takip eden Belediye Başkanı Alim Işık, takıma inandıklarını ve sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

Afyonkarahisar kampı öncesinde Belediye Kütahyaspor'un antrenmanını Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Murat Arık ile birlikte takip eden Belediye Başkanı Alim Işık, takıma inandıklarını ve sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

4 Eylül'de açılacak sezon öncesinde Afyonkarahisar'da kampa girecek olan Belediye Kütahyaspor, Halil Akkaş Stadyumunda son hazırlıklarını tamamladı. Kamp öncesi takımı akşam antrenmanında ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Sabah antrenmanı yaptıktan sonra Salı günü itibarıyla Afyonkarahisar'da devam edecek olan kamp süreci başlıyor. Takımımızın eksikleri tamamlandı. Birkaç alternatif üzerinde görüşmeler devam ediyor. İnşallah kamp sürecinde bu eksiklerimiz tamamlandıktan sonra nasip olursa kamp süreci boyunca yapılacak antrenmanların dışında 4 hazırlık maçı oynayacak takımımız. Kampımız bittikten sonra 4 Eylülde başlayacak sezona hazır hale gelmesinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aramıza yeni katılan sporcularımıza hoş geldin derken, değerli hocalarımıza, kulüp yöneticilerimize, taraftarlarımıza ve oyuncularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıklı sıhhatli, kazasız belasız bir sezon geçirmelerini temennisiyle sezon sonu hepimizin mutlu olacağı bir sonu çocuklarımızdan beklediğimizi paylaşmak istiyorum. Yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Işık: 'Futbolcularımıza güvenimiz tam'
Başkan Işık: 'Futbolcularımıza güvenimiz tam'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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