Başkan Hürriyet, saffet Sancaklı'yı unutmadı
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Başkan Hürriyet, saffet Sancaklı'yı unutmadı

Başkan Hürriyet, saffet Sancaklı'yı unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor forması ile şampiyonluk yaşayan isimlere özel plaket gönderen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor tarihinin en golcü ismi olan Saffet Sancaklı'yı da unutmadı.

Kocaelispor forması ile şampiyonluk yaşayan isimlere özel plaket gönderen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor tarihinin en golcü ismi olan Saffet Sancaklı'yı da unutmadı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1991-1992 sezonunda 1. Lig'de 29 gol atarak 'gol kralı' olan ve Kocaelispor'u şampiyonluğa taşıyan Saffet Sancaklı'ya hediye gönderdi. Yeşil siyah formayla 100'ün üzerinde maça çıkarak en fazla gol atan futbolcu unvanını elde eden Sancaklı, Kocaeli ziyareti esnasında başkan Hürriyet'in hediyelerini alırken hatırlanmanın sevincini yaşadı.1991-1992 yılı şampiyonluğuna özel olarak hazırlanan plaketin yanı sıra Dünden Bugüne Şampiyon Kocaelispor Dergisi ile posterini de alan Saffet Sancaklı, Başkan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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