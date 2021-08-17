Başkan Hürriyet, 2002 şampiyonlarıyla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un 2002 yılında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ederek kazandığı Türkiye Kupası finalinde sahada yer alan Kocaelisporlu eski futbolcularla bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un 2002 yılında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ederek kazandığı Türkiye Kupası finalinde sahada yer alan Kocaelisporlu eski futbolcularla bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un eski futbolcuları Aleksandar Yordanov, Kaan Dobra, Nuri Çolak, Engin Öztonga, Cem Sinan Vergül ve Kocaelispor'un eski antrenörü Orhan Şerit ile bir araya geldi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koştur'un da yer aldığı buluşmada, Kocaelispor efsaneleri yeşil-siyahlı forma ile yaşadıkları anıları tazeledi ve özlem giderdi.

Buluşmada, özellikle 2002 yılında finalde Beşiktaş'ı 4-0 yenerek elden edilen Türkiye Kupası zaferiyle ilgili güzel anılar paylaşıldı. Başkan Hürriyet, Kocaelispor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane isimlerle bir araya gelmenin ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Başkan Hürriyet, 2. Kocaelispor Bilgi Yarışması finali için eşi ile birlikte Bulgaristan'dan onur konuğu olarak gelen Aleksandar Yordanov'a 2002 yılında yaşattığı Türkiye Kupası sevinci nedeniyle şampiyonluk plaketini verdi. 20 yıl sonra bile hatırlanmanın büyük bir mutluluk olduğunu kaydeden Aleksandar Yordanov, misafirperverliği ve hediyelerinden dolayı Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı