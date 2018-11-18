Başkan Gökhan'dan Kreş İnşaatında İnceleme

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kent genelinde yapımı devam eden proje ve yatırımları yerinde incelemek amacıyla yürüttüğü teknik inceleme gezisi kapsamında Barbaros Mahallesi'nde yapımı devam eden "Barbaros Kreşi"ni ziyaret etti.

Teknik inceleme gezisinde Gökhan'a Belediye Başkan Yardımcısı Özleyiş Çetin, Kale Bayar İnşaat yetkilisi Mustafa Bayar ve teknik ekip eşlik etti.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan binada incelemelerde bulunan Ülgür Gökhan, teknik ekipten çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.



Tamamlandığında 9 adet sınıfın bulunacağı kreş binasında bahçe alanı, etkinlik alanı, tematik atölye, kış bahçeleri, yemekhane, ortak etkinlik alanları ve diğer gerekli idari ve sistematik birimler yer alacak.