Başkan Eser Canlı Hayvan Pazarını İnceledi

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Eser, Kurban Bayramı öncesi İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarını gezdi.

Pazarda satış yapanlar ve kurbanlık alanlarla sohbet eden Eser, belediye olarak yeni yaptırdıkları pazarın, sağlık ve hijyen koşullarıyla örnek olduğunu ifade etti.

Genç, Kurban Bayramı'nın sağlıklı şekilde idrak edilebilmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı öncesi ilçeye getirilen kurbanlıkların hemşehrilerimize sağlıklı bir ortamda ulaşması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla geçtiğimiz yıllarda yapımına başladığımız canlı hayvan pazarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Pazarda satış noktasındaki kurbanlıklar, görevli uzman veteriner hekimlerin kontrolünden geçerek satış alanına giriş yapıyor. Yapılan bu çalışmayla insan sağlığı için tehlike arz eden kurbanlıkların satışının önüne geçmeyi amaçlıyoruz."