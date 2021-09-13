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Başkan Eken; "Sivas yatırım cenneti olacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Eken;

STSO Başkanı Mustafa Eken, Eylül ayı Meclis Komite Toplantısında yaptığı açıklamada, "Sivas yatırım cenneti olacak" dedi.

STSO Başkanı Mustafa Eken, Eylül ayı Meclis Komite Toplantısında yaptığı açıklamada, "Sivas yatırım cenneti olacak" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Eylül ayı Meclis ve Komite Toplantısı gerçekleştirildi. STSO Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Ağustos ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Komite başkanlarının da katıldığı toplantıda Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

8 bin 200 tüccarı, sanayicisi sıkıntıda

Başkan Mustafa Eken burada yaptığı açıklamada, " Gündemlerimiz yoğun geçiyor ama sıkıntılarımız da devam ediyor. Hükumetimiz, devletimiz tabii ki çalışıyor, Allah devletimizi var etsin, bizlerde her zaman devletimizin yanındayız. Bizim kendi meclis üyelerimizin veya bağlı olduğumuz 24 komitenin 8 bin 200 tüccarı, sanayicisi büyük bir kısmı gerçekten sıkıntı içerisinde. O yüzden bizzat dolaşarak, ziyaret ederek, Odamıza misafir ederek, randevu vererek değişik toplantılarda görüşebildiğimiz kadar onları dinlemekle, onların problemlerini çözmekle geçiriyoruz. Tabii ki size de gelenler vardır. Sizlerin de bize taşıdıkları var. Sizlerin bizzat kendi görüştükleri var. Ama bu sıkıntı ve problemleri inşallah 2022 yılında daha rahatlar, daha iyi oluruz sıkıntımız kalmaz diye umut ediyoruz, düşünüyoruz" dedi.

"Sivas yatırım cenneti olacak"

Başkan Eken, Sivas'ın yatırım cenneti olacağını anlattıklarını belirterek, "Televizyon programlarına katılıyoruz. Ulusal ve yerel yayın yapan. Sivas'ın cazipliğini anlatıyoruz, Sivas'a davet ediyoruz, Sivas yatırım cenneti olacak diyoruz. Sadece davetle olmuyor davetin karşılığında bir şeyler sunmamız gerekiyor. Bunun için de en iyi örnek 1'inci OSB'mizin dolması, yer kalmaması. 2. OSB'ye yatırımların gelmesi. Teşvik anlamında istediğimiz yere geldiğimizde Demirağ'da yüzlerce fabrika olacak. Binlerce, on binlerce insan çalışacak. İşte bu anlamda biran önce teşvik kararnamesinin imzalanmasını bekliyoruz. Altyapımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl sonunda kararnamenin imzalanacağına inancımız tamdır. İnşallah teşvik imzalanırsa ilk göreve geldiğimizde başlatmış olduğumuz teşvik seferberliği amacına ulaşmış olacak. Teşvik artık bizim olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Başkan Eken; Sivas yatırım cenneti olacak

Başkan Eken; Sivas yatırım cenneti olacak

Başkan Eken; Sivas yatırım cenneti olacak

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