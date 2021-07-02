Başkan Dinçer'den sanayi sitesi esnafına müjde
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Başkan Dinçer'den sanayi sitesi esnafına müjde

Başkan Dinçer'den sanayi sitesi esnafına müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, Yeni Sanayi Sitesi Projesinin 1. etabından herhangi bir nedenle faydalanamayan sanayi esnafı için 2. etabın yapılacağının müjdesini verdi.

Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, Yeni Sanayi Sitesi Projesinin 1. etabından herhangi bir nedenle faydalanamayan sanayi esnafı için 2. etabın yapılacağının müjdesini verdi.

Aksaray Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde geçtiğimiz dönemlerde bölgesel istihdamı sağlamak, esnafı kira öder gibi iş yeri sahibi yapmak ve vatandaşlarında nezih ortamlarda hizmet almalarını sağlamak için bin 620 dükkandan oluşan Yeni Sanayi Sitesi için inşaat çalışmaları başlatılmıştı. Yeni Sanayi Sitesi projesinde sona yaklaşılırken Belediye Başkanı Evren Dinçer'den bir Sanayi Sitesi esnafına bir müjde geldi. Yeni Sanayi Sitesi 1. Etabına çeşitli nedenlerle başvuramayan sanayi esnafının da iş yeri sahibi olması için TOKİ ve Aksaray Belediyesi arasında Yeni Sanayi Sitesi 2. etabı için çalışmalar başlatıldı. Yeni Sanayi Sitesinin 1. etabına çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan ama bu projeden faydalanmak isteyen esnaf Belediye Başkanı Evren Dinçer'e taleplerini iletti. Başkan Dinçer'de esnafın talebine kayıtsız kalmayarak, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Doğan Ceylan ile birlikte TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette 1. etaptan faydalanamayan esnafında talepleri masaya yatırıldı. Aksaray Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde Yeni Sanayi Sitesinin 2. etabının yapılmasına karar verildi. Şehrin büyümesine ve gelişmesine olumlu yönde katkı sağlayacak ve 1. etaptan yaralanamayan esnafın yüzünü güldürecek olan Yeni Sanayi sitesi 2. etap projesini Belediye Başkanı Evren Dinçer, müjde olarak paylaştı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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