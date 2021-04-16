Başkan Cengiz'in açıklamalarına Fatih Terim cephesinden çok sert cevap verilecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Göztepe karşılaşmasında Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt vereceği belirtildi. Uzun süredir sessizliğini koruyan Terim'in, "Kulübe verilen ücretsiz uçak biletiyle geziyorlar" açıklamasıyla sabrı taştı, bu iddialara sert şekilde cevap verecek. Göztepe maçıyla sonuçtan bağımsız olarak Galatasaray'daki kriz iyice derinleşecek.

Başkan Mustafa Cengiz ile daha önce birkaç kez kriz yaşayan ama bu krizleri üstü kapalı şekilde ifade eden Fatih Terim, şu anda sessizliğini koruyor. Ancak tecrübeli teknik adam futbolcularının arkasında. Terim, Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonundaki açıklamaları sonrası yönetim ve oyuncu grubunu idare etmişti ancak "Uçak bileti" açıklaması sonrası sabrı taştı.

"ARTIK ŞAŞIRMIYORUM"

Başkan Cengiz'in açıklamalarına yönelik Terim'in, "Bir değil, iki değil, üç değil, artık şaşırmıyorum. Her hafta başka bir olay" diye konuştuğu ve Göztepe maçının ardından olaylara netlik getireceği aktarıldı.

TOPLANTIYLA TATLIYA BAĞLANMIŞTI

Fatih Terim ve yönetim arasındaki kriz, birkaç ay öncesinde statta yapılan toplantıyla durmuştu. Oradan çıkan kararlarda Mustafa Cengiz'in açıklamaları konusunda dikkat edeceğine dair bir sözü olmuş, maç sonraları Abdurrahim Albayrak'ın konuşacağı kararı alınmıştı. Verilen sözlerin tutulmaması, Terim'in sabrını taşırınca konuşma kararı aldı.