Başkan Cengiz'in açıklamalarına Fatih Terim cephesinden çok sert cevap verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Cengiz'in açıklamalarına Fatih Terim cephesinden çok sert cevap verilecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Göztepe karşılaşmasında Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt vereceği belirtildi. Uzun süredir sessizliğini koruyan Terim'in, "Kulübe verilen ücretsiz uçak biletiyle geziyorlar" açıklamasıyla sabrı taştı, bu iddialara sert şekilde cevap verecek. Göztepe maçıyla sonuçtan bağımsız olarak Galatasaray'daki kriz iyice derinleşecek.

Başkan Mustafa Cengiz ile daha önce birkaç kez kriz yaşayan ama bu krizleri üstü kapalı şekilde ifade eden Fatih Terim, şu anda sessizliğini koruyor. Ancak tecrübeli teknik adam futbolcularının arkasında. Terim, Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonundaki açıklamaları sonrası yönetim ve oyuncu grubunu idare etmişti ancak "Uçak bileti" açıklaması sonrası sabrı taştı.

Başkan Cengiz'in açıklamalarına Fatih Terim cephesinden çok sert cevap verilecek

"ARTIK ŞAŞIRMIYORUM"

Başkan Cengiz'in açıklamalarına yönelik Terim'in, "Bir değil, iki değil, üç değil, artık şaşırmıyorum. Her hafta başka bir olay" diye konuştuğu ve Göztepe maçının ardından olaylara netlik getireceği aktarıldı.

TOPLANTIYLA TATLIYA BAĞLANMIŞTI

Fatih Terim ve yönetim arasındaki kriz, birkaç ay öncesinde statta yapılan toplantıyla durmuştu. Oradan çıkan kararlarda Mustafa Cengiz'in açıklamaları konusunda dikkat edeceğine dair bir sözü olmuş, maç sonraları Abdurrahim Albayrak'ın konuşacağı kararı alınmıştı. Verilen sözlerin tutulmaması, Terim'in sabrını taşırınca konuşma kararı aldı.

Başkan Cengiz'in açıklamalarına Fatih Terim cephesinden çok sert cevap verilecek
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Antony Blinken Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Mehtap Ar Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Cengiz'in açıklamalarına Fatih Terim cephesinden çok sert cevap verilecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:32:21. #1.15#

title