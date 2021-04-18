Başkan Cengiz'i görevi bırakmaya davet yönetici Mahmut Recevik'in istifası istendi
Galatasaray'da bugün yapılan toplantı sonrası ilk 'sıkıntı' ortaya çıktı. Clubhouse'da bir sohbet odasında başkan Mustafa Cengiz'e "Başkanlığı bırak" çağrısı yaptıklarını anlatarak gündem olan yönetici Mahmut Recevik'in bugünkü yapılan toplantıda istifası istendi. Bu kararla birlikte mevcut başkan Mustafa Cengiz'in mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olacağının işareti olarak algılandı.
DHA'da yer alan habere göre, Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugün Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantı ayrıca, yönetici Mahmut Recevik'in istifasının istenildiği öğrenildi. Toplantıda söz alanların talepleri üzerine konuşan Recevik'in de özür dilediği ifade edildi. Konuyla ilgili son kararın salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra alınacağı öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA SÖYLEDİ
Bilindiği gibi Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, sosyal paylaşım mecrası Clubhouse'da katıldığı bir yayında Mustafa Cengiz'i istifaya çağırdıklarını söylemişti.