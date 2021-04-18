Başkan Cengiz'i görevi bırakmaya davet yönetici Mahmut Recevik'in istifası istendi

Galatasaray'da bugün yapılan toplantı sonrası ilk 'sıkıntı' ortaya çıktı. Clubhouse'da bir sohbet odasında başkan Mustafa Cengiz'e "Başkanlığı bırak" çağrısı yaptıklarını anlatarak gündem olan yönetici Mahmut Recevik'in bugünkü yapılan toplantıda istifası istendi. Bu kararla birlikte mevcut başkan Mustafa Cengiz'in mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olacağının işareti olarak algılandı.