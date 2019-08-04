Başkan Çelik şampiyonada genç sporculara seslendi

Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hafta sonu Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Mücahit Bahattin Yıldız 2. Ege Bölgesi Muaythai Şampiyonası açılış seremonisine katıldı. Şampiyonaya katılan sporculara hitap eden Başkan Çelik, sporcu ahlakının öneminden bahsederek, "Eğer sizler de bir Mücahit Bahattin Yıldız olursanız, sizlerin de adınıza şampiyonalar düzenlenir ve iftiharla anılırsınız"dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından, hafta sonu Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mücahit Bahattin Yıldız 2. Ege Bölgesi Muaythai Şampiyonası düzenlendi. 11 ilden 310 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılış seremonisine Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Federasyonu As Başkanı Şakir Bayramoğlu, Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış ve İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz da hazır bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış seremonisinde Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı da mini bir konser verdi. Şampiyonaya katılan sporcular ve izleyicilere hitap eden Bornova Kaymakamı Fatih Genel, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, müsabakalarda yarışacak sporculara başarılar diledi.

Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise konuşmasında adına şampiyona düzenlenen Mücahit Bahattin Yıldız'ı ortaokul yıllarında tanıma fırsatı bulduğuna değinerek, mücahit olmanın öneminden söz etti. Sporcu olmanın erdem ve ahlakından bahseden Başkan Çelik, "Eğer sizler de bir Mücahit Bahattin Yıldız olursanız, sizlerin de adınıza şampiyonalar düzenlenir ve iftiharla anılırsınız." dedi. Muaythai Federasyonu As Başkanı Şakir Bayramoğlu da konuşmasında Mücahit Bahattin Yıldız ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank hakkında bilgi verdi. Açılış programında şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket verildi, ardından müsabakalara geçildi. Şampiyonaya 11 ilden 310 sporcu katılırken, müsabakalarda Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de 29 sporcusuyla yarıştı. - MANİSA

Kaynak: İHA