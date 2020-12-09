Başkan Bilgin: "9 ayda 201 kişiyi işe yerleştirdik"
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Başkan Bilgin: "9 ayda 201 kişiyi işe yerleştirdik"

09.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:09
Başkan Bilgin:

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 9 ay önce hizmete açtıkları istihdam bürosu aracılığıyla ilçede 201 kişinin iş bulmasına imkan sağladıklarını bildirdi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 9 ay önce hizmete açtıkları istihdam bürosu aracılığıyla ilçede 201 kişinin iş bulmasına imkan sağladıklarını bildirdi.

Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada nüfusu her geçen yıl artan Saruhanlı'da buna paralel olarak işsizlik sorununun da arttığını kaydetti.

Bu doğrultuda iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla 9 ay önce Türkiye İş Kurumu ile entegreli çalışan istihdam bürosunu hizmete açtıklarını dile getiren Başkan Bilgin, bu birime başvuran 201 kişinin çeşitli fabrika ve işletmelerde işe yerleşmesini sağladıklarını söyledi.

İlçedeki Serdar Yaralı Kültür Merkezinde hizmet veren İstihdam bürosunun işçi ile işvereni buluşturan önemli bir birim olduğunu ifade eden Başkan Bilgin, ilçede iş arayan vatandaşların haftanın 5 günü mesai saatleri içinde buraya başvurabileceklerini belirtti.

Sosyal belediyeciliğin gerektirdiği her türlü yatırım ve hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye çalıştıklarını, halkın huzuru, mutluluğu, işi ve aşı için gereken ne varsa yapmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Bilgin, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm çabamız ve gayretimiz ilçemiz ve hemşerilerimiz için olacak." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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