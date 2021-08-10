Başkan Aşgın: "Gençliğe ve spora yatırım yapıyoruz"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü ile birlikte kentte yapılan ve yapımı devam eden spor yatırımlarını yerinde inceledi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü ile birlikte kentte yapılan ve yapımı devam eden spor yatırımlarını yerinde inceledi.

Seçim dönemi taahhütlerini sırasıyla yerine getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir genelinde yaptıkları spor yatırımları ve hizmete açtıkları spor kompleksleri ile sporu Çorum'da herkesin ulaşabileceği bir konuma getirdiklerini ifade etti.

Başkanı Aşgın, "Her bir hemşehrimiz sporla iç içe bir hayat yaşasın diye şehrin her yerini spor salonları, semt parklarına yaptığımız spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile donattık. Çorum'u sporla anılan bir şehir haline getirmek için spora yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Amatör spora desteğimiz artarak devam edecek"

Amatör futbolunun yıllardır özlemini çektiği nizami sahaların yapımına başladıklarını kaydeden Başkan Aşgın, "Yapımına başlanan tesislerin altı ay içinde tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmesini amaçlıyoruz. Amatör spor camiası belki mevki olarak biraz uzak ancak çok daha modern ve sağlıklı ortamda spor yapma imkanına kavuşacak. Belediyemiz amatör spora verdiği desteği artırarak sürdürmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

"Semt sahalarımızı gençlerimizin hizmetine sunduk"

Mahallelere yeni semt sahaları yaparak spora ve gençlere önem verdikleri önemi gösterdiklerini vurgulayan Başkan Aşgın, semt sahalarında da incelemelerde bulundu. Aşgın, spora ve gençlere önem veren bir belediyecilik anlayışı ile hizmet politikası ürettiklerini ifade ederek, "Gençlerimizden gelen talepleri değerlendirip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Mimarsinan, Gülabibey, Bahçelievler ve Üçtutlar mahallelerimizde 4 sentetik semt sahası yaptık. Kısa bir sürede tamamladığımız semt sahlarımızı gençlerimizin hizmetine sunduk." diye konuştu.

"Şehrimize yarı olimpik yüzme havuzları kazandırıyoruz"

Başkan Aşgın, sporun önemine değinerek semt sahaları, spor alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla şehirde herkesin spor yapabileceği ortamlar oluşturduklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında Çorum'a yeni semt sahaları, amatör futbol sahaları ve güreş eğitim merkezinin yanı sıra Ulukavak ve Gülabibey Mahallelerinde 2 adet yarı olimpik yüzme havuzunun da temelinin atıldığını kaydeden Başkan Aşgın, herkesi en az bir spor dalıyla ilgilenmeye davet etti.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarının çalışmalarını inceleyen Başkan Aşgın, "Hemşehrilerimizin seçim döneminde bizden talep ettikleri, bizim de yapacağımızı taahhüt ettiğimiz Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarını Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla şehrimize kazandırıyoruz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çorumumuza yakışır tesisler için aşkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, yatırımların gençlere büyük katkılar sağlayacağını hatırlatarak, "Başkanımızın spora ve gençlere yönelik yaptığı çalışmalar Çorum'un da kalitesini yükseltiyor. Gençlerimizi spora yönlendirerek onların zararlı alışkanlıklar edinmesini önlüyor ve daha sağlıklı bireyler olmaları için çaba sarf ediyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine spor ve gençliğe yönelik çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı