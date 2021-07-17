Başkan Arif Teke: "Canlı hayvan pazarı ekonomiye can veriyor"

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde açılan canlı hayvan pazarında Belediye Başkanı Arif Teke incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde açılan canlı hayvan pazarında Belediye Başkanı Arif Teke incelemelerde bulundu.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçemiz, canlı hayvan pazarımızı ziyaret ederek, üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diledik. Canlı hayvan pazarının ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Pazar yerinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Belediye Meclis Üyelerimize ve belediye çalışanlarımıza Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum. Bölgedeki üreticilerimiz huzur içinde hayvanlarını farklı ilçelerden gelen vatandaşlara satabiliyor. Altıntaş için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı