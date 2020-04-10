Başkan Aktaş, video konferans ile sanayicilerle buluştu
Video konferans yöntemiyle yapılan BOSİAD yönetim kurulu toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'da gerçekleşen çalışmaları sanayicilere anlattı.
10.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:57
Video konferans yöntemiyle yapılan BOSİAD yönetim kurulu toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'da gerçekleşen çalışmaları sanayicilere anlattı.
Kaynak: Dunya.com