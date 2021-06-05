Yiğit Şardan'ın listesinde olan Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti
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Yiğit Şardan'ın listesinde olan Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Mustafa Cengiz'in yönetiminde görevi devam eden İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, seçim öncesi yeni yönetimiyle iddialı poz verdi. Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan Albayrak, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Aslan gibi yönetim' notunu düştü. Bu paylaşımın altına Fatih Terim için yoğun destek mesajı verildi. Şardan ve Albayrak'ın Terim'le devam etmek istemediği konuşuluyor.

Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Başkan Mustafa Cengiz'in göreve devam ettiği süreçte İkinci Başkanlık görevi devam eden Albayrak, yeni yönetimle olan buluşmadan fotoğraf paylaştı. Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan yönetici adayları, göreve gelmeleri halinde yapacakları icraatları konuştu, toplantının bitimiyle Albayrak'tan da fotoğraf paylaşımı geldi.

Başkan adayı Yiğit Şardan ve yönetimiyle fotoğraf paylaşan Aburrahim Albayrak'ın düştüğü not dikkat çekti

NAZAR EMOJİSİ KULLANDI

Albayrak fotoğrafı, 'Aslan gibi yönetim' ifadesiyle paylaştı. Gönderisine sarı-kırmızılı kalp ve nazar emojisi ekledi. Albayrak'ın görevi devam ederken yaptığı bu paylaşım dikkat çekti.

Yiğit Şardan'ın listesinde olan Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti
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Yiğit Şardan'ın listesinde olan Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti - Haberler Spor
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