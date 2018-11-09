Başiskele'de Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açılıyor

KOCAELİ(İHA) – Başiskele Belediyesi Kocaeli'de ilk olacak Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıyor.

Kocaeli'de ilk olacak Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projesi için bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile birlikte önce Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'i, ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek projeyi sundu. Protokol önümüzdeki hafta içerisinde imzalanacak.

Başiskele Belediyesi'nin imar planında değişiklik yaparak eğitim alanına dönüştürdüğü Sepetlipınar Mahallesi Serbest Bölge yakınında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlanan 17 dönümlük alana Kocaeli Sanayi Odası ve KOSBAŞ'ta faaliyet gösteren 7 tersane sahibi, iş garantisi olacak 16 derslikli Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yaptıracak.

"Mezunlarının işi hazır" sloganı ile önümüzdeki hafta imzalanacak protokole göre 12 derslikli 2 katlı okul, Güverte, Makine, Gemi ve İnşaat bölümlerinden oluşacak. Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olması planlanan okulun temeli ancak 2019 yılında atılacak. Başiskele'de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel ve termal sağlık tesislerinin eleman ihtiyacını karşılamak için bu alan içerisine 8 derslikli Turizm ve Otelcilik Anadolu Lisesi yapılması da planlanıyor. - KOCAELİ