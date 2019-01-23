Başarılı Boksörden Kaymakam Yıldırım'a Ziyaret

Samsun'da düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda birinci olan Batuhan Giritli, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım'ı ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olan Çarşambalı Batuhan Giritli, Kaymakam Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Amatör sporlarda çok başarılı sporcular bulunduğunu belirten Yıldırım, "Amatör sporlarda Türkiye'yi yurt içi ve yurt dışında temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran sporcularımız var. Batuhan da daha önce Türkiye şampiyonu olmuştu. Şampiyonluklarına bir yenisini ekleyerek başarısını sürdürmüş bir sporcumuz. Kendisine bundan sonraki karşılaşmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Batuhan Giritli de kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, başarılarını sürdürmeye çalışacağını kaydetti.

Kaynak: AA