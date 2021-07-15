Başantrenör Ahmet Çınar, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi
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Başantrenör Ahmet Çınar, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi

Başantrenör Ahmet Çınar, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Spor

YILDIZ Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 6 milli sporcunun madalya alarak güzel bir başarı elde ettiğini söyledi.

YILDIZ Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 6 milli sporcunun madalya alarak güzel bir başarı elde ettiğini söyledi.

Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, 1-12 Temmuz tarihleri arasında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi. Çınar, milli takım olarak şampiyonayı 3'üncü tamamladıklarını belirterek, "Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadın boksörlerimiz 6 tane madalya aldı. 1 gümüş ve 5 bronz ile Rusya, Ukrayna gibi ülkelerin arkasında yer alarak üçüncülüğü elde ettik. Milli takımın 29 Avrupa ülkesi arasından üçüncülüğü elde etmesi bizler için güzel başarı olarak kaydedildi" dedi.Milli sporcuların ellerinden gelen mücadeleyi sergilediğini vurgulayan Çınar, "Yıldız kadınlarımız, Türk Kadın Boks Milli Takımı'nın altyapısı. Altyapıya önem veren Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e son derece minnettarız. Çünkü milli takım boksörleri, buradan olimpiyatlara giden bir köprü kuruyor" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

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Başantrenör Ahmet Çınar, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi - Haberler Spor
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