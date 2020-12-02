Başakşehirli İrfan Can, Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapan 4. Türk futbolcu oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 yenildiği maçta 3 gol atan İrfan Can Kahveci, turnuva tarihine geçti. Milli futbolcumuz; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan ile birlikte Devler Ligi'nde hat trick yapan Türk oyuncular arasına adını yazdırdı.

Başakşehir'de milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci, Leipzig karşısında tarihi bir başarıya imza attı.

Leipzig'in 4-3 kazandığı maçta temsilcimizin bütün gollerini atan İrfan Can, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 3 gol atan 4. Türk futbolcu oldu.

Bu başarıyı ilk olarak 2004 yılında oynanan ve Fenerbahçe'nin Manchester United'ı 3-0 yendiği maçta Tuncay Şanlı göstermişti. Burak Yılmaz, Galatasaray forması giyerken 2012-2013 sezonunda oynanan ve sarı kırmızılıların 3-1 kazandığı Cluj maçında rakip ağları 3 kez sarsmıştı.

EN SON ARDA TURAN BAŞARMIŞTI

Son olarak Arda Turan, Barcelona forması giyerken Borussia Mönchengladbach'a hat trick yaparak yabancı takım formasıyla bunu başaran ilk Türk futbolcu olmuştu. Katalan ekibi o maçı 4-0 kazanmıştı.