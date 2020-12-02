Başakşehirli İrfan Can, Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapan 4. Türk futbolcu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başakşehirli İrfan Can, Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapan 4. Türk futbolcu oldu

02.12.2020 23:22 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:28
Başakşehirli İrfan Can, Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapan 4. Türk futbolcu oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 yenildiği maçta 3 gol atan İrfan Can Kahveci, turnuva tarihine geçti. Milli futbolcumuz; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan ile birlikte Devler Ligi'nde hat trick yapan Türk oyuncular arasına adını yazdırdı.

Başakşehir'de milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci, Leipzig karşısında tarihi bir başarıya imza attı.

Leipzig'in 4-3 kazandığı maçta temsilcimizin bütün gollerini atan İrfan Can, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 3 gol atan 4. Türk futbolcu oldu.

Bu başarıyı ilk olarak 2004 yılında oynanan ve Fenerbahçe'nin Manchester United'ı 3-0 yendiği maçta Tuncay Şanlı göstermişti. Burak Yılmaz, Galatasaray forması giyerken 2012-2013 sezonunda oynanan ve sarı kırmızılıların 3-1 kazandığı Cluj maçında rakip ağları 3 kez sarsmıştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilim Kurulu üyesi hayallerimizi yıktı! Korona salgınının bitiş tarihi giderek uzaklaşıyor
Bilim Kurulu üyesi hayallerimizi yıktı! Korona salgınının bitiş tarihi giderek uzaklaşıyor
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu

EN SON ARDA TURAN BAŞARMIŞTI

Son olarak Arda Turan, Barcelona forması giyerken Borussia Mönchengladbach'a hat trick yaparak yabancı takım formasıyla bunu başaran ilk Türk futbolcu olmuştu. Katalan ekibi o maçı 4-0 kazanmıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Halife Hafter Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Şenol Güneş Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehirli İrfan Can, Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapan 4. Türk futbolcu oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 23:27:40. #1.15#
title