Başakşehirli İrfan Can, "Adalet" paylaşımıyla maçın hakemini eleştirdi
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Başakşehirli İrfan Can, "Adalet" paylaşımıyla maçın hakemini eleştirdi

23.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:38
Başakşehirli İrfan Can,

Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Başakşehirli İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı "Tek ihtiyacımız olan şey adalet" paylaşımıyla maçın hakemine tepki gösterdi.

Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Başakşehirli İrfan Can Kahveci, sosyal medya paylaşımıyla hakemin kararlarını eleştirdi.

Milli futbolcu, kişisel sosyal medyal hesabından yaptığı paylaşımda "Tek ihtiyacımız olan şey adalet" ifadesine yer verdi.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında Rafael ve İrfan Can Kahveci çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalmışlardı. Okan Buruk da kırmızı kart ile tribüne gönderilmişti. Turuncu lacivertliler, öne geçtiği mücadelede sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Başakşehirli İrfan Can, 'Adalet' paylaşımıyla maçın hakemini eleştirdi
Haber Yorumları (1)
CCCCCE: Allah Fenerin bin belasını versin kancık bir takımdır Fener
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 23:52:09. #1.14#
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