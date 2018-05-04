Başakşehirli Adebayor'dan Şenol Güneş'e Gönderme
Başakşehirli golcü Adebayor, "Fenerbahçeli Skrtel'i çok takdir ediyorum. Kafası yarıldı ve oyunu bitirdi." sözleriyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e gönderme yaptı.
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Medipol Başakşehir'in golcü ismi Emmanuel Adebayor, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"KAFASI PATLASA BİLE OYUNU BİTİRMELİ"
Türkiye'de oynayan en iyi yıldız futbolcular sorulduğunda Fenerbahçeli Slovak defans oyuncusunun ismini veren Adebayor, şöyle konuştu:
"Skrtel'i çok takdir ediyorum. Çok iyi bir oyuncu. Kasımpaşa maçında da gördük. Kafası yarıldı ve oyunu bitirdi. Tüm futbolcuların mantığı bu olmalı. Bence kafası patlasa bile oyunu bitirmeli."
YORUMLAR (36)
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Bu tarz açıklama yapanların kafasının parçalanması gerekir birinin oyun gereği sakatlandığını diğerinin oyundışı olmaması gereken bir olayda sakatlandığını anlayamayacak kadar örümcek beyinliler halbuki bu tarz olaylarda başta sahada olanlar karçı çıkmalıydı hatta maçlardan önce tepki koymaları gerekirdi!!! Demekki ananıza küfür edilmeyi sizlere taş atılmayı hakediyorsunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
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ADALET GÜÇLÜNÜN DEĞİL HAKLININ YANINDA OLMALIDIR.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adam doğru söylüyor dağılınCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ONUN DERDİ DE KENDİSİNİ BEŞİKTAŞA ALMAYAN ŞENOL GÜNEŞ, HERKES MENFAATİ İCABI KONUŞUYOR. .Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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Kafa yarılma biçimide önemli onu neden demiyorsun. Yaşlarada bakmanız lazım biri 30 yaşında diğeri 65. . Senin kafasın patlasa ve oyun devam etse çok güzel olurdu.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır