Başakşehirli Adebayor'dan Şenol Güneş'e Gönderme

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Medipol Başakşehir'in golcü ismi Emmanuel Adebayor, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAFASI PATLASA BİLE OYUNU BİTİRMELİ"

Türkiye'de oynayan en iyi yıldız futbolcular sorulduğunda Fenerbahçeli Slovak defans oyuncusunun ismini veren Adebayor, şöyle konuştu:

"Skrtel'i çok takdir ediyorum. Çok iyi bir oyuncu. Kasımpaşa maçında da gördük. Kafası yarıldı ve oyunu bitirdi. Tüm futbolcuların mantığı bu olmalı. Bence kafası patlasa bile oyunu bitirmeli."