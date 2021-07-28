Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. İdman, iki grup halinde 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda turnuvayla antrenman sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu, Atabey ve Crivelli idmana katılmadı.

Turuncu-lacivertliler, 30 Temmuz Cuma günü saat 10.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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